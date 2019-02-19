Новицки: не считаю себя лучшим иностранцем в истории НБА

Ветеран «Даллас Маверикс» Дирк Новицки не согласился с утверждением, что он является лучшим иностранцем в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я так не считаю. В НБА было много великих игроков, которых я уважаю, — Детлеф Шремпф, Тони Кукоч, Дражен Петрович, Владе Дивац. Я могу назвать ещё много баскетболистов, к которым отношусь с уважением и которые проложили мне путь в эту лигу. Если я как-то изменил игру или помог каким-то европейцам, то это здорово и большая честь для меня», — приводит слова Новицки пресс-служба «Далласа».

Дирк выступает в НБА с 1998 года. В нынешнем сезоне 40-летний форвард набирает 4,7 очка, собирает 1,7 подбора, отдаёт 0,3 передачи, а также совершает 0,3 блок-шота и 0,2 перехвата за 11,0 минуты в среднем за игру.