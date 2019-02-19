Стивен Эй Смит: Энтони Дэвис в любом случае станет игроком «Лейкерс»

Известный журналист ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» остаётся главным фаворитом в борьбе за форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Если Дэвиса не обменяют в «Лейкерс», он присоединится к ним, когда станет свободным агентом в 2020 году. Сейчас он просто пытается выйти победителем из ситуации. Слова Энтони, что он готов к обмену в любую команду, не означают, что он готов остаться в любой команде», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.

В нынешнем сезоне Дэвис набирает 28,1 очка, собирает 12,9 подбора, отдаёт 4,2 передачи, а также совершает 2,5 блок-шота и 1,6 перехвата за 36,0 минуты в среднем за игру.

«Нью-Орлеан» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.