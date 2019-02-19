Теодосич рассказал о планах на лето

Разыгрывающий защитник Милош Теодосич рассказал о планах на летнее межсезонье, подтвердив информацию, что в нынешнем сезоне он не намерен подписывать контракт ни с одной из команд.

«Я сыграю в матчах за сборную, и на этом нынешний сезон будет для меня завершён. Больше я не буду играть до конца сезона. План заключается в том, чтобы вернуться в форму в течение лета посредством работы с национальной сборной. Сейчас я отдохну, потом начну работу над собой и подготовку к сборной и к матчам следующего сезона.

Всегда рад помочь команде Сербии. Очень счастлив быть здесь и помогать в меру своих сил, чтобы выиграть хотя бы один матч. Это то, что нам нужно для попадания на чемпионат мира», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.