Ховард возобновляет тренировки с «Вашингтоном»

Центровой «Вашингтон Уизардс» Дуайт Ховард возобновляет тренировки с командой, сообщает The Athletic. Для этого он прибудет в Вашингтон из Атланты, где проходил процесс восстановления после операции на спине.



33-летний Ховард последний раз выходил на площадку в середине ноября прошлого года. В текущем регулярном чемпионате он провёл только 9 матчей, в которых набирал по 12,8 очка и совершал по 9,2 подбора за 26 минут в среднем за игру. При этом каждую встречу центровой начинал в стартовом составе.



В минувшее межсезонье Ховард подписал с «Уизардс» двухлетний контракт на общую сумму $ 10,9 млн.



Ранее у «Вашингтона» из-за разрыва ахиллова сухожилия выбыл из строя на год стартовый разыгрывающий Джон Уолл.

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