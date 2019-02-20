Драммонд: мы с Гриффином стали кошмаром для соперников

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд считает, что составляет грозный дуэт в нападении с мощным форвардом Блэйком Гриффином.



«Моя задача заключается в том, чтобы Гриффину было как можно проще атаковать. Когда я нахожу его передачами в открытой позиции, комбинации обычно завершаются результативно. Это становится кошмаром для соперников. Им приходится выбирать из двух зол и оставлять без должной опеки кого-то из нас. А когда у нас обоих идёт игра, то всем становится страшно», – приводит слова Драммонда АР.



В нынешнем сезоне Драммонд набирает по 17,4 очка и совершает по 15 подборов в среднем за игру, а Гриффин записывает в актив по 26,3 очка и 8,1 подбора. При этом «Детройт» занимает восьмое место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 26-30.

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