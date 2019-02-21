Бывший генменеджер «Кливленда» рассказал об отношениях Джеймса и Ирвинга

Бывший генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин рассказал, почему экс-игроки команды Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг не смогли выступать вместе долгое время.

«Никогда не считал, что между ними есть напряжённость. Это было естественное столкновение. В лице Леброна у нас был, вероятно, величайший игрок поколения, который хотел доминировать в финальных матчах. Он всегда будет таким.

С другой стороны был 23-летний Ирвинг, который уже реализовал важнейший бросок в истории клуба. Кайри знал, что способен на большее. Он хотел получить возможность сделать больше с точки зрения лидера франшизы.

Ирвинг дал понять, что будет счастливее в другом месте. Он достиг той точки, когда хотел посмотреть, насколько может быть хорош. Ему не хотелось быть в одной команде с Леброном, потому что любой тренер отдаст мяч Джеймсу, если цель команды — чемпионство.

В конечном итоге им понадобились разные платформы. Сейчас многие считают, что отношения Леброна и Кайри улучшились, но на самом деле они всегда были такими. Просто у них были разные пути реализации баскетбольных целей», — приводит слова Гриффина Uproxx.