Сокрушительные данки Клименко и Забелина – в видеообзоре матча Болгария – Россия

Сборная России на выезде встречалась со сборной Болгарии в матче пятого тура второго этапа квалификации Кубка мира–2019. В число лучших моментов игры вошли сокрушительные данки центровых сборной России Артёма Клименко и Артёма Забелина, а также эффектный проход их партнёра по команде атакующего защитника Евгения Бабурина.



Матч завершился победой сборной России со счётом 104:60. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал мощный форвард сборной Болгарии Джейсон Уошберн. У победителей отличился атакующий защитник Дмитрий Кулагин, набравший 16 очков. Теперь россияне занимают в группе К 3-е место с соотношением побед и поражений 7-4, а болгары – 5-е (4-7).

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