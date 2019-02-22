Бретт Браун: Бобан Марьянович стал главным творцом успеха в матче с «Майами»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун после матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» подчеркнул ключевую роль в успехе команды центрового Бобана Марьяновича.



«Марьянович стал главным творцом нашего успеха. Он обладает невероятным набором навыков для игрока таких габаритов», – приводит слова Брауна ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 106:102. Марьянович в ней вышел в стартовом составе вместо травмированного центрового Джоэла Эмбиида. Он набрал 19 очков, совершил 12 подборов, отдал 2 результативные передачи и поставил блок-шот за 27 минут, реализовав 85,7% бросков с игры и 70% штрафных. Кроме того, центровой набрал 3 очка в последние две минуты матча.

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