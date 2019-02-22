Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бретт Браун: Бобан Марьянович стал главным творцом успеха в матче с «Майами»

Бретт Браун: Бобан Марьянович стал главным творцом успеха в матче с «Майами»
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун после матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» подчеркнул ключевую роль в успехе команды центрового Бобана Марьяновича.

«Марьянович стал главным творцом нашего успеха. Он обладает невероятным набором навыков для игрока таких габаритов», – приводит слова Брауна ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 106:102. Марьянович в ней вышел в стартовом составе вместо травмированного центрового Джоэла Эмбиида. Он набрал 19 очков, совершил 12 подборов, отдал 2 результативные передачи и поставил блок-шот за 27 минут, реализовав 85,7% бросков с игры и 70% штрафных. Кроме того, центровой набрал 3 очка в последние две минуты матча.

«Кливленд» обыграл «Финикс», Филадельфия» — «Майами»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент