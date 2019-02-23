Джордж реализовал победный бросок в матче с «Ютой»

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж стал автором победного броска в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (148:147 2ОТ).

В концовке второго овертайма при счёте 146:147 в пользу «Джаз» Джордж сделал проход к кольцу, после чего совершил флоатер в трёхсекундной зоне. Попадание было зафиксировано за 0,8 секунды до финальной сирены.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

За 50 минут игрового времени Пол набрал 45 очков, собрал 9 подборов, отдал 7 результативных передач и совершил 1 перехват.

«Оклахома-Сити» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В 58 матчах регулярного чемпионата команда Билли Донована одержала 38 побед и потерпела 20 поражений.