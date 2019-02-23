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Ключевая потеря Дерозана — в обзоре матча «Торонто» — «Сан-Антонио»

Ключевая потеря Дерозана — в обзоре матча «Торонто» — «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Торонто на «Скоушабэнк-арене» и завершилась со счётом 120:117 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Рэпторс» Кавай Леонард, собравший коллекцию из 25 очков, 6 подборов, 2 передач, 2 перехватов и 1 блок-шота. Форвард Паскаль Сиакам набрал 22 очка, отдал 6 результативных передач, собрал 3 подбора и совершил 2 перехвата. Защитник «Спёрс» Демар Дерозан записал в актив 23 очка, 8 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Торонто» (44-16) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Антонио» (33-27) — седьмое на Западе.

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