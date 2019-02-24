Юсуф Нуркич: Бен Симмонс бросает так нелепо. Точнее, он не умеет бросать

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» нелестно отозвался о снайперских качествах разыгрывающего соперника Бена Симмонса.



«Мне кажется, даже я обладаю более стабильным и точным броском, чем Симмонс. То, как он бросает, выглядит просто нелепо. Точнее, Бен не умеет бросать», – приводит слова Нуркича The Atheltic.



Встреча завершилась выездной победой «Портленда» со счётом 130:115. Во время неё Нуркич провоцировал Симмонса разговорами о его броске.



За два сезона в НБА защитник не реализовал ни одного из 14 трёхочковых и отправляет в цель только 58% штрафных бросков. Центровой за карьеру в лиге был точен в 3 из 39 бросках из-за дуги и 65% штрафных.

Дабл-дабл Симмонса не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Портлендом»