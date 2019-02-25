Актёр Сэмюэль Джексон поздравил «Нью-Йорк» со сцены во время вручения Оскара

Знаменитый голливудский актёр Сэмюэль Л. Джексон во время церемонии вручения кинопремии Оскар со сцены поздравил «Нью-Йорк Никс» с победой над «Сан-Антонио Спёрс», которая прервала серию из 18 домашних поражений. Джексон адресовал речь режиссёру Спайку Ли, который является давним болельщиком «Нью-Йорка».



«Во-первых, Спайк, хорошо, что ты сидишь. После 18 домашних поражений подряд «Нью-Йорк» наконец выиграл. Повторяю. «Никс» победили «Сан-Антонио» со счётом 130:118», – сказал Джексон.



После этого Ли получил из рук Джексона награду за лучший адаптированный сценарий к фильму «Чёрный клановец».



Серия домашних поражений «Нью-Йорка» стала самой продолжительной в истории организации и всего на один матч уступает абсолютному антирекорду НБА по этому показателю.

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