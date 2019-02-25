Майк Мэлоун: Пол Миллсэп играл, как в молодости, и заразил энергией остальных

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» подчеркнул ключевую роль в успехе команды мощного форварда Пола Миллсэпа.



«Похоже, Миллсэп нашёл источник молодости или что-то в этом роде. Он играл, как молодой Миллсэп, и буквально летал по площадке. Пол выполнил 18 бросков с игры, набрал 21 очко, совершил 16 подборов и оказал решающее влияние на ход встречи. Он заразил своей энергией всех остальных наших баскетболистов», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Денвера» со счётом 123:96. 34-летний Миллсэп в ней записал в актив 21 очко, 16 подборов, 2 результативные передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота за 32 минуты.

«Денвер» разгромил «Клипперс» и продлил победную серию до четырёх матчей