Питино: единственный выход для «Нью-Йорка» – сливать сезон

Главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, ранее долгое время работавший в студенческом баскетболе США, высказал мнение о перспективах «Нью-Йорк Никс».



«В нынешней ситуации единственный шанс для «Нью-Йорка» – сливать сезон. Это рискованно, но другого выхода нет. Игра стоит свеч.



Правила драфт-лотереи изменились. Последние 10 лет «Никс» барахтались в подвале, пытаясь выбраться из него другими способами. Пришло время встать на правильный путь, учитывая свободные средства в платёжной ведомости и набор сильных игроков на предстоящем драфте. По-другому успеха им не добиться», – приводит слова Питино Forbes.



На данный момент «Нью-Йорк» занимает 2-е с конца место в регулярном чемпионате НБА с соотношением побед и поражений 12-48.

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