Попович отхлестал себя по щекам после матча с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович эмоционально отреагировал на расспросы журналистов о неудачной игре команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс».



«Действия наших резервистов заслуживают добрых слов. Они хорошо сделали свою работу. Но это единственный плюс. Мы выглядели жалко в обороне, хотя «Нью-Йорку» ещё нужно было использовать это.



Как мы ухитрились пропустить 130 очков от «Никс»? Я же сказал, что мы играли жалко. Так что вы теперь от меня хотите – чтобы я перерезал себе горло?» – приводит слова Поповича New York Daily News.



В подтверждение своей решительности тренер показательно отхлестал себя по щекам.

Видео эпизода доступно для просмотра в «твиттере» обозревателя New York Daily News Стефана Бонди.