Новицки стал четвёртым игроком в истории НБА, принявшим участие в 1500 матчах

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки принял участие в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:121).

Для 40-летнего ветерана эта встреча стала 1500-й в карьере. Ранее этой отметки достигли только три игрока в истории лиги — Джон Стоктон (1504), Карим Абдул-Джаббар (1560) и Роберт Пэриш (1611).

В матче с «Клипперс» Новицки набрал 12 очков, собрал 5 подборов, отдал 1 результативную передачу и совершил 1 блок-шот. Немец реализовал 4 из 4 штрафных и 3 броска с игры из 10, включая 2 трёхочковых из 7.

«Даллас» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Техас одержала 26 побед и потерпела 34 поражения.