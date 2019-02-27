«Денвер» обыграл «Оклахома-Сити», Йокич набрал 36 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 121:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, собравший коллекцию из 36 очков, 10 передач, 9 подборов и 1 блок-шота. Разыгрывающий Джамал Мюррей записал в актив 20 очков, 5 результативных передач и 5 подборов.

Лидер «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 22 очка, собрал 14 подборов и отдал 9 передач. Форвард Пол Джордж завершил встречу с 25 очками, 8 подборами, 7 результативными передачами и 6 перехватами.

«Денвер» (42-18) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома-Сити» (38-22) — третье.