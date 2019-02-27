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«Денвер» обыграл «Оклахома-Сити», Йокич набрал 36 очков

«Денвер» обыграл «Оклахома-Сити», Йокич набрал 36 очков
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 121:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, собравший коллекцию из 36 очков, 10 передач, 9 подборов и 1 блок-шота. Разыгрывающий Джамал Мюррей записал в актив 20 очков, 5 результативных передач и 5 подборов.

Лидер «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 22 очка, собрал 14 подборов и отдал 9 передач. Форвард Пол Джордж завершил встречу с 25 очками, 8 подборами, 7 результативными передачами и 6 перехватами.

«Денвер» (42-18) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома-Сити» (38-22) — третье.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
121 : 112
(29:26, 35:25, 27:27, 30:34)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Бартон - 23, Маррей - 20, Миллсэп - 12, Томас - 11, Бисли - 8, Харрис - 5, Моррис - 4, Пламли - 2, Крэйг, Вандербилт, Лайдон, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 25, Уэстбрук - 22, Грант - 21, Адамс - 15, Шрёдер - 11, Ноэль - 7, Моррис - 6, Фергюсон - 3, Надер - 2, Фелтон, Диалло, Бертон, Паттерсон
Джеймс — первый в истории НБА, вошедший в топ-10 по очкам и передачам за карьеру
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