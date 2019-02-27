Смарт: «Бостон» не был одной командой в матче с «Торонто»

Защитник «Бостон Селтикс» Маркс Смарт прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (95:118).

«Мы были не одной командой. Вот и всё. Играли не вместе. Всё очень просто. Если бы мы действовали сообща, всё закончилось бы по-другому. Сейчас нам нужно продолжать работать над этим, нужно всё решить», — приводит слова Смарта ESPN.

В матче с «Торонто» Маркус за 24 минуты игрового времени набрал 5 очков, собрал 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 перехват. 24-летний баскетболист реализовал 1 бросок с игры из 5.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из штата Массачусетс одержала 37 побед и потерпела 24 поражения.