Лиллард и ещё семь игроков «Портленда» застряли в лифте в Бостоне

Восемь игроков «Портленд Трэйл Блэйзерс», включая разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда, застряли в лифте в бостонском колледже Эмерсон, где команда провела тренировку, сообщает ESPN.
Баскетболистам пришлось провести в лифте около 30 минут, пока его не починили. Позже руководство учебного заведения извинилось перед игроками.
Видео доступно на странице центрового «Портленда» Энеса Кантера в «Инстаграме».
Завтра, 28 февраля, «Трэйл Блэйзерс» на выезде проведут матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс». Начало встречи запланировано на 4:00 мск.
«Портленд» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Орегон одержала 37 побед и потерпела 23 поражения.
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