Ирвинг — о словах Смарта: уважаю мнение Маркуса

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг прокомментировал слова защитника Маркуса Смарта, который сказал, что игроки команды не были единым коллективом в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (95:118).

«Слова Смарта? Это мнение Маркуса, и я уважаю его», — приводит слова Ирвинга ESPN.

В матче с «Торонто» Кайри за 28 минут игрового времени набрал 7 очков, отдал 5 результативных передач, собрал 4 подбора и совершил 1 перехват. 26-летний баскетболист реализовал 3 броска с игры из 10, включая 1 трёхочковый из 3.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из штата Массачусетс одержала 37 побед и потерпела 24 поражения.