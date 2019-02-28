Томас — о матче с «Миланом»: «Химкам» будет противостоять хорошая команда

Центровой «Химок» Малкольм Томас поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Миланом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Нам будет противостоять хорошая команда. Первый матч в Италии получился очень равным, всё решилось только на последних секундах. Нам нужно хорошо реализовать свои моменты в атаке и уделить внимание защите, потому что в их составе много отличных снайперов, способных в любой ситуации набрать по 20 очков и больше. В защите мы должны общаться и помогать друг другу. Нужно быть энергичнее соперника, чтобы победить», — приводит слова Томаса официальный сайт «Химок».

Матч «Химки» — «Олимпия Милан» состоится сегодня, 28 февраля, в Мытищах на одноимённой арене. Начало встречи — 20:00 мск.