«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», Джеймс набрал 33 очка

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 125:119 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пеликанс» Джулиус Рэндл, собравший коллекцию из 35 очков, 6 подборов, 3 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Форвард Энтони Дэвис набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 2 результативные передачи.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал в актив 33 очка, 10 передач, 6 подборов, 2 перехвата и 1 блок. Форварды Брэндон Ингрэм и Кайл Кузма набрали соответственно 23 и 22 очка. Разыгрывающий Рэджон Рондо завершил встречу с 11 очками, 16 результативными передачами, 7 подборами и 2 перехватами.