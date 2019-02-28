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«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», Джеймс набрал 33 очка

«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», Джеймс набрал 33 очка
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 125:119 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пеликанс» Джулиус Рэндл, собравший коллекцию из 35 очков, 6 подборов, 3 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Форвард Энтони Дэвис набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 2 результативные передачи.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс записал в актив 33 очка, 10 передач, 6 подборов, 2 перехвата и 1 блок. Форварды Брэндон Ингрэм и Кайл Кузма набрали соответственно 23 и 22 очка. Разыгрывающий Рэджон Рондо завершил встречу с 11 очками, 16 результативными передачами, 7 подборами и 2 перехватами.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
125 : 119
(35:28, 28:29, 32:35, 30:27)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ингрэм - 23, Кузма - 22, Баллок - 14, Рондо - 11, Макги - 10, Стивенсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 2, Чендлер - 1, Харт, Карузо, Вагнер, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 35, Дэвис - 22, Холидей - 19, Джексон - 15, Миллер - 11, Диалло - 7, Пэйтон - 6, Кларк - 2, Уильямс - 2, Джонсон, Окафор, Фрейзер, Мур
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