Эффектные проходы Ирвинга и Лилларда — в видеообзоре матча «Бостон» — «Портленд»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась в пользу гостей со счётом 97:92 (25:24, 18:18, 31:22, 23:28).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, записавший в актив 33 очка, 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Лидер «Селтикс» Кайри Ирвинг набрал 31 очко, собрал 5 подборов, отдал 3 результативные передачи и совершил 1 блок-шот.

Видеообзор матча «Бостон» — «Портленд» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Портленд» (38-23) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» (37-25) — пятое на Востоке.