Энтони Дэвис улыбнулся после ключевого попадания Леброна из-за дуги в конце игры

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал ключевой трёхочковый бросок в концовке домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:119).

После попадания Леброна операторы показали улыбающегося форварда «Пеликанс» Энтони Дэвиса, который в тот момент находился на скамейке запасных.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

В матче с «Лос-Анджелесом» Дэвис провёл на паркете 21 минуту игрового времени. 25-летний баскетболист набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, в конце января Энтони сообщил руководству «Нью-Орлеана» о желании продолжить карьеру в другом клубе. «Лейкерс» считались главными фаворитами в борьбе за форварда до февральского дедлайна на обмены.