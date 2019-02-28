Уэйд: победный трёхочковый в матче с «Голден Стэйт» — особенный момент для меня

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился эмоциями после победного трёхочкового с сиреной в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (126:125).

«Это особенный момент для меня. Нам нужна была эта победа. Все игроки «Хит» продолжали сражаться. Я оказывался в такой ситуации много раз, но не всегда мяч залетал в кольцо. Я попал, совершив бросок от груди, это безумие. Было здорово сделать это перед нашими фанатами.

Сказал Стивену Карри, что мне нужен был один из таких бросков на моём пути к завершению профессиональной карьеры. Круто, что я смог сделать это перед молодыми игроками «Майами», которые слышали о подобных вещах в моём исполнении, но не видели их вживую.

Это точно был один из моих сложнейших победных бросков. Помню, как много лет назад Коби Брайант реализовал победный трёхочковый в Лос-Анджелесе, когда я защищался против него. Я не мог понять, как у него получилось это сделать. Сегодня произошло то же самое. В этом нет смысла, но это особенный момент в мой последний сезон карьеры.

Главное для меня было не оказаться в ситуации, когда люди говорили бы: «Да, я понимаю, почему он уходит». Мне хотелось быть игроком, которому всё ещё доверяют тренеры и партнёры в решающие отрезки матчей. Это многое значит для меня, поскольку я всё ещё усердно работаю над своей игрой», — приводит слова Уэйда ESPN.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.