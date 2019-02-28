Сокрушительный данк Кузмы и победный трёхочковый Уэйда — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы, центрового «Майами Хит» Эдриса Адебайо и лидера «Юты Джаз» Руди Гобера, эффектный дриблинг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселла и защитника «Джаз» Донована Митчелла, блок-шот центрового «Сан-Антонио Спёрс» Якоба Пёлтля, попадание защитника «Даллас Маверикс» Девина Харриса, роскошные аллей-упы форварда «Хит» Джастиса Уинслоу на Адебайо и разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга на форварда Джона Коллинса, а также победный трёхочковый с сиреной в исполнении ветерана «Майами» Дуэйна Уэйда.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.