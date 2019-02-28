«Финикс» начал поиски нового генменеджера

Руководство «Финикс Санз» начало процесс собеседования кандидатов на должность генерального менеджера клуба, сообщает Arizona Sports.

С 2013 по 2018 год пост генменеджера «Санз» занимал Райан Макдоно. После увольнения специалиста перед началом сезона-2018/19 его обязанности начали временно исполнять вице-президент клуба по баскетбольным операциям Джеймс Джонс и помощник генерального менеджера Тревор Бакштейн.

«Финикс» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеет худший в Национальной баскетбольной ассоциации показатель побед и поражений — 12-50.

В следующем матче регулярного чемпионата «Санз» на домашнем паркете встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра состоится 2 марта и начнётся в 5:00 мск.