Новицки: хочу остаться в «Далласе» ещё на один сезон

Ветеран «Даллас Маверикс» Дирк Новицки сказал, что пока не решил, продолжит ли профессиональную карьеру баскетболиста после нынешнего сезона.

«Хочу остаться с этими молодыми парнями ещё на один сезон, но всё будет зависеть от состояния моего тела. В нынешнем сезоне я столкнулся с некоторыми проблемами. До перерыва на Матч звёзд у меня опухло колено, поэтому не всё так здорово. Сейчас чувствую себя лучше.

Собираюсь принять решение позже, но у клуба светлое будущее. Лука Дончич и Кристапс Порзингис станут отличным дуэтом, если им не помешают травмы. Они должны отлично подойти друг другу, но нужно посмотреть, как всё пойдёт в следующем сезоне», — приводит слова 40-летнего немца ESPN.

Новицки выступает в НБА с 1998 года. В этом регулярном чемпионате форвард набирает 5,5 очка, собирает 2,1 подбора, отдаёт 0,5 передачи, а также совершает 0,3 блок-шота и 0,2 перехвата за 12,6 минуты в среднем за игру.