Крис Пол вошёл в топ-10 по количеству перехватов в истории НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, сделав перехват в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 2086 (2,2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Карла Мэлоуна и единолично вышел на 10-е место в истории лиги по этому показателю.



33-летний Пол является лучшим в данной категории среди действующих баскетболистов, а его опережают только Элвин Робертсон (2112 перехватов за карьеру), Хаким Оладжьювон (2162), Клайд Дрекслер (2207), Скотти Пиппен (2307), Морис Чикс (2310), Гэри Пэйтон (2445), Майкл Джордан (2514), Джейсон Кидд (2684) и Джон Стоктон (3265).



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 121:118, а Пол в ней также набрал 14 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи за 34 минуты.

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