Перехваты и передачи Уокера — в видеообзоре матча «Бруклин» — «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» и завершилась со счётом 123:112 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Хорнетс» Кемба Уокер, записавший в актив 25 очков, 7 передач, 4 подбора и 4 перехвата. Лёгкий форвард Николя Батюм собрал коллекцию из 17 очков, 6 подборов, 5 результативных передач и 1 блок-шота. Лидер «Нетс» Д'Анджело Расселл набрал 22 очка и отдал 9 передач.

Видеообзор матча «Бруклин» — «Шарлотт» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Бруклин» (32-32) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Шарлотт» (29-33) — восьмое.