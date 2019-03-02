Энтони Дэвис — о запросе обмена: я директор собственного бизнеса

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис в шоу «Барбершоп», автором и участником которого является лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, рассказал о ситуации с обменом.

«Теперь у меня есть возможность говорить и делать то, что хочу. Сейчас все говорят: «Я вижу, как меняется Энтони Дэвис». Люди говорят мне: «Ты растёшь. Пришло время заняться своим делом, позаботиться о карьере». Теперь, как игрок, как директор собственного бизнеса, я получил власть. Я делаю то, что хочу, а не то, что кто-то говорит мне делать.

У меня сложная ситуация, поскольку не знаю, что произойдёт. У меня остался один год по контракту, поэтому не знаю, что они собираются делать. Конечно, я заявил о своих намерениях. Но я сделал это в нынешнем году, а они сказали мне: «Нет, мы собираемся оставить тебя здесь». Так что сейчас просто не знаю, что случится», — сказал Дэвис.