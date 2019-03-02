Невероятные попадания Кавая и Лоури — в видеообзоре матча «Торонто» — «Портленд»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Торонто на «Скоушабэнк-арене» и завершилась в пользу хозяев со счётом 119:117 (31:24, 30:30, 32:30, 26:33).

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, записавший в актив 38 очков, 5 передач, 3 подбора и 3 перехвата. Разыгрывающий защитник канадцев Кайл Лоури набрал 19 очков, отдал 10 результативных передач, собрал 7 подборов, а также совершил 2 блок-шота и 1 перехват.

Видеообзор игры можно посмотреть на «Чемпионате».

«Торонто» (46-17) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Портленд» (38-24) — четвёртое на Западе.