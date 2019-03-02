Джордж и Адетокунбо — лучшие игроки НБА в феврале, Дончич и Янг — лучшие новички

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила имена лучших игроков, тренеров и новичков лиги по итогам февраля.

Лучшие игроки

Западная конференция: Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»)

Восточная конференция: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

Лучшие тренеры

Западная конференция: Терри Стоттс («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Восточная конференция: Майк Бунденхольцер («Милуоки Бакс»).

Лучшие новички

Западная конференция: Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

Восточная конференция: Трей Янг («Атланта Хоукс»).

Турнирную таблицу Востока возглавляет «Милуоки», одержавший 48 побед в 62 матчах. На Западе лидирует «Голден Стэйт Уорриорз». В 62 встречах действующие чемпионы НБА одержали 43 победы и потерпели 19 поражений.