Джордж и Адетокунбо — лучшие игроки НБА в феврале, Дончич и Янг — лучшие новички

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила имена лучших игроков, тренеров и новичков лиги по итогам февраля.
Лучшие игроки
Западная конференция: Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»)
Восточная конференция: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
Лучшие тренеры
Западная конференция: Терри Стоттс («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
Восточная конференция: Майк Бунденхольцер («Милуоки Бакс»).
Лучшие новички
Западная конференция: Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
Восточная конференция: Трей Янг («Атланта Хоукс»).
Турнирную таблицу Востока возглавляет «Милуоки», одержавший 48 побед в 62 матчах. На Западе лидирует «Голден Стэйт Уорриорз». В 62 встречах действующие чемпионы НБА одержали 43 победы и потерпели 19 поражений.
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