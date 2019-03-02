Уолтон взял на себя вину за ключевую потерю «Лейкерс» в концовке матча с «Бакс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон прокомментировал ключевую потерю команды в концовке домашнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (120:131).

При счёте 121:118 в пользу «Бакс» за 1:48 до конца заключительной четверти защитник «Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп допустил потерю, когда вводил мяч в игру из аута. Перехват совершил форвард «Милуоки» Эрсан Ильясова, после чего защитник Малколм Брогдон реализовал трёхочковый бросок.

«Беру на себя ответственность за эту потерю. Посчитал, что мы без проблем сможем ввести мяч в игру. Я виноват. У нас был ещё один тайм-аут, и мы должны были его использовать. Нельзя терять мяч в таких ситуациях. Соперник оказал прессинг, а наши игроки не смогли открыться. Нужно было взять тайм-аут. Знаю, парни всегда хотят сохранить тайм-ауты, но это владение было слишком ценным», — приводит слова Уолтона ESPN.