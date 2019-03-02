Джеймс: «Лейкерс» должны хорошо сыграть с «Санз» и нажать кнопку перезагрузки

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (120:131).

«Не имеет значения, что мы хорошо играли с «Милуоки» большую часть матча. Есть только победа или поражение. Я живу сегодняшним днём. Мы должны хорошо сыграть в завтрашнем матче, но это будет завтра.

Нельзя говорить: «Окей, наша команда отлично провела три с половиной четверти в игре с «Бакс», мы можем с этим справиться». Нет, не можем. Мы должны хорошо сыграть с «Финиксом» и нажать кнопку перезагрузки», — приводит слова Джеймса ESPN.

Матч «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт в Финиксе на «Токинг Стик Ризот Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 5:00 мск.