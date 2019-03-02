18 очков Роберсона не спасли «Енисей» в матче с «Локомотивом-Кубань»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Енисей».

Хозяева не лучшим образом начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 4 очка — 16:20. Во второй десятиминутке подопечные Йовановича исправили ситуация и вышли вперёд — 31:30. После большого перерыва краснодарцы продолжили наращивать темп и в третьей четверти повели с разницей в 6 очков — 55:49. В заключительном игровом отрезке «Железнодорожники» дожали гостей, оформив победу с двузначным счётом — 79:67.

Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал Джаджуан Джонсон, набравший 14 очков. У «Енисея» 18 баллов в актив записал Джон Роберсон, дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Д'Анджело Харрисон.