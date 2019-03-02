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18 очков Роберсона не спасли «Енисей» в матче с «Локомотивом-Кубань»

18 очков Роберсона не спасли «Енисей» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Енисей».

Хозяева не лучшим образом начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 4 очка — 16:20. Во второй десятиминутке подопечные Йовановича исправили ситуация и вышли вперёд — 31:30. После большого перерыва краснодарцы продолжили наращивать темп и в третьей четверти повели с разницей в 6 очков — 55:49. В заключительном игровом отрезке «Железнодорожники» дожали гостей, оформив победу с двузначным счётом — 79:67.

Самым результативным в составе «Локомотива-Кубань» стал Джаджуан Джонсон, набравший 14 очков. У «Енисея» 18 баллов в актив записал Джон Роберсон, дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Д'Анджело Харрисон.

Единая лига ВТБ
02 марта 2019, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
79 : 67
(16:20, 15:10, 24:19, 24:18)
Енисей
Красноярск, Россия
Локомотив-Кубань: Джонсон - 14, Райт - 14, Понитка - 12, Хвостов - 10, Фалль - 9, Фридзон - 6, Лейси - 5, Маклин - 4, Ильницкий - 3, Щербенев - 2, Ивлев, Д. Кулагин
Енисей: Роберсон - 18, Янг - 11, Харрисон - 11, Попов - 8, Захаров - 6, Викторов - 4, Лавников - 2, Каныгин - 2, Мейерс - 2, Митусов - 2, Комиссаров - 1, Лукашов
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