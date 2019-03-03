Дрэймонд Грин: стал понимать смысл фразы «Стивен Карри «убивает» баскетбол»

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о влиянии партнёра по команде, разыгрывающего Стивена Карри, на развитие баскетбола.



«Карри не может много забивать и пахать в защите одновременно. Самое важное – это его воздействие на игру в целом. Вы бывали на матчах школьных команд? Когда два года назад Марк Джексон сказал, что Стивен «убивает» баскетбол, мы были возмущены и не понимали его. Но я сходил на встречу школьной лиги и там увидел, что именно Джексон имел в виду. Он не подразумевал, что Карри сам по себе «убивает» игру. Но внешней лёгкостью, с которой действует, он заставляет людей думать, что и они могут так же. Но это совсем не так», – приводит слова Грина ESPN.

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