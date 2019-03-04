Пи Джей Такер: неважно, какое место «Хьюстон» займёт в регулярном чемпионате

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такер после матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» вспомнил о неудачном старте команды в сезоне.



«Когда в начале сезона мы проиграли 14 из 25 встреч, все знали, что мы не останемся на 14-м месте в конференции. Такой вопрос даже не стоял. Нам просто нужно было найти себя. Ведь у нас обновился состав, и в связи с этим возникло немало изменений в игре. Но даже находясь на 14-м месте мы продолжали шаг за шагом идти к цели и искать свой лучший баскетбол, чтобы в апреле быть готовыми к решающим битвам.



Неважно, на каком месте мы финишируем в регулярном чемпионате. Мы просто хотим набрать оптимальную форму к началу плей-офф», – цитирует Такера ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 115:104.

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