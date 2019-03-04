Реджи Миллер об удалении Трэя Янга: из такой нежной НБА я бы сбежал через 2 года

Бывшая суперзвезда НБА, а ныне телеаналитик Реджи Миллер был крайне возмущён и разочарован решением судей дать технический фол разыгрывающему «Атланты Хоукс» Трэю Янгу за взгляд в сторону соперника в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз».



«Что случилось с моей любимой НБА? Сейчас она стала такой чертовски мягкой и нежной. Не может быть, чтобы Трэю Янгу дали технический фол за такое… Я бы сбежал из этой лиги через два года. Дайте игрокам играть», – написал Миллер в своём микроблоге в «Твиттере».



Для Янга этот технический фол стал вторым и привёл к его удалению с площадки. Первый технический защитник получил за стычку с разыгрывающим «Чикаго» Крисом Данном, на которого он и смотрел перед удалением.