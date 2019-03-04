Оджелейе в тайм-ауте орал на партнёров по «Бостону»: «Да проснитесь, вашу мать»

Резервный мощный форвард «Бостон Селтикс» Семи Оджелейе объяснил, почему не сдержался и крикнул партнёрам «Да проснитесь, вашу мать» в тайм-ауте матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс», когда его команда уступала «-28».



«Обычно я так себя не веду. Но в тот момент я чувствовал, что наша команда просто разваливается. Нужно было попытаться что-то изменить. Я имею в виду, что мы рискуем провалить весь сезон. В НБА команды сплачиваются в конце регулярного чемпионата. Пришло время стать едиными и нам», – приводит слова Оджелейе The Athletic.



Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 104:115. При этом в четвёртой четверти «Селтикс» удалось отыграть 20 очков и сократить отставание до «-8».

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