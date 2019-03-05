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«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, проиграв «Клипперс»

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд, проиграв «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 113:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, собравший коллекцию из 27 очков, 8 подборов, 6 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Разыгрывающий Рэджон Рондо оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 результативных передач и 10 подборов. Форвард «Клипперс» Данило Галлинари записал в актив 23 очка, 6 подборов, 1 передачу и 1 блок. Защитник Лу Уильямс набрал 21 очко, отдал 5 результативных передач, собрал 3 подбора и совершил 1 перехват.

Серия поражений команды Люка Уолтона достигла трёх встреч. Подопечные Дока Риверса одержали третью победу подряд.

«Клипперс» (37-29) занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» (30-34) — 10-е.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
105 : 113
(34:26, 23:35, 28:30, 20:22)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Рондо - 24, Харт - 17, Кузма - 13, Макги - 7, Баллок - 7, Мускала - 6, Колдуэлл-Поуп - 4, Карузо, Ингрэм, Вагнер, Бонга, Уильямс
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 23, Л. Уильямс - 21, Жильжо-Александер - 14, Харрелл - 14, Беверли - 13, Шамет - 12, Зубац - 7, Уоллес - 4, Грин - 3, Темпл - 2, Торнвелл, Робинсон, Мотли
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