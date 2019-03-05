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Ингрэм и Кузма получили травмы

Ингрэм и Кузма получили травмы
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм не смог помочь команде в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:113) из-за травмы плеча, сообщает ESPN.

В предыдущих шести встречах Ингрэм в среднем набирал 27,8 очка и собирал 7,5 подбора.

Во время матча с «Клипперс» форвард «Лейкерс» Кайл Кузма повредил лодыжку. В четвёртой четверти 23-летний игрок неловко приземлился на правую ногу, после чего, хромая, ушёл в раздевалку. Обследование выявило у него растяжение.

За 36 минут игрового времени Кузма набрал 13 очков, собрал 6 подборов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл из-за травмы голеностопа не выходил на паркет с середины января. Небольшие повреждения также есть у защитника Лэнса Стивенсона и центрового Тайсона Чендлера.

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