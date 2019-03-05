Попадание Дончича с середины площадки — в обзоре матча «Бруклин» — «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» и завершилась со счётом 127:88 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Демарре Кэрролл, собравший коллекцию из 22 очков, 5 подборов и 4 передач. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл записал в актив 13 очков, 11 результативных передач, 2 подбора и 2 перехвата. Новичок «Маверикс» Лука Дончич набрал 16 очков, собрал 6 подборов, совершил 2 блок-шота и 1 перехват, а также отдал 1 передачу.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Бруклин» (33-33) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Даллас» (27-36) — 13-е на Западе.