«Лейкерс», скорее всего, уволят Уолтона по окончании сезона

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон, вероятно, лишится должности по окончании нынешнего сезона, сообщает New York Times.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 64 матчах калифорнийцы одержали 30 побед и потерпели 34 поражения. От зоны плей-офф команда отстаёт на шесть побед.

Уолтон возглавил «Лос-Анджелес» в апреле 2016 года. Ранее он работал ассистентом Стива Керра в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Лейкерс» последний раз выходили в плей-офф в сезоне-2012/13, когда финишировали седьмыми на Западе, одержав 45 побед в 82 матчах.

Минувшая кампания стала лучшей для «Лейкерс» за последние пять лет. Команда завершила сезон на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в актив 35 побед в 82 встречах.