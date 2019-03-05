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Итудис может быть оштрафован на 100 тысяч за критику судей матча «Химки» — ЦСКА

Итудис может быть оштрафован на 100 тысяч за критику судей матча «Химки» — ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис может быть оштрафован за критику судейских решений в игре «армейцев» с «Химками».

Вчера, 4 марта, ЦСКА в гостевой встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл в овертайме «Химкам» со счётом 72:73. На послематчевой пресс-конференции Итудис заявил, что игроки подмосковного клуба в последних владениях совершили нарушения, однако судьи их не заметили.

«Директорат лиги рассмотрит слова главного тренера ЦСКА. Если будут найдены нарушения регламента, то клуб будет оштрафован», — сказали ТАСС в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Отмечается, что решение по штрафу будет принято завтра, 6 марта, он может составить 100 тыс. рублей.

Напомним, в регламенте Единой лиги ВТБ декларируется, что официальным лицам запрещается высказывание в СМИ сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию лиги, представителей лиги, игроков, тренеров и других официальных лиц.

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