Йованович: не нашёл сочетание, которое бы переломило игру

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился впечатлениями от поражения команды в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Еврокубка с УНИКСом, признав, что в решающие моменты игры ему не удалось подобрать правильные игровые сочетания.

«Не скажу, что доволен первыми двумя четвертями, но там были проблемы, с которыми можно работать. Позволили УНИКСу взять несколько подборов в нападении, не справились с пик-н-роллами во втором периоде. После большого перерыва попытались прибавить в агрессии, но УНИКС заиграл намного лучше. Мы не справились с их защитой, не получили открытые броски. Я использовал ротацию, но так и не нашёл сочетание, которое бы переломило игру. Так или иначе, это только первая игра серии, сделаем всё, чтобы в Краснодаре сыграть гораздо сильнее», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».