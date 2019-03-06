Карри: возвращение Богута это будто взрыв из прошлого

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал информацию о том, что к команде из Калифорнии вскоре присоединится центровой Эндрю Богут, который в прошлом уже защищал цвета «Воинов».

«Это здорово и странно, словно взрыв из прошлого. Знаю, что до его возвращения в команду ещё остаётся пара формальностей, но как бы то ни было, у него с нами есть большой опыт игры. Он знает нашу систему, знает, как здесь всё устроено. Он принимал участие в том сезоне, когда мы превратились в чемпионскую команду. Знаю, что он сумеет нам помочь», — приводит слова Карри Clutch Points.

Богут — первый номер драфта-2005 года, где был выбран «Милуоки Бакс». В 2015 году Эндрю вместе с «Уорриорз» стал чемпионом НБА. Всего в регулярных чемпионатах Богут принял участие в 695 матчах, в среднем набирая в них 9,7 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 2,2 передачи.