«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за последние 10 лет

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел самое крупное домашнее поражение за 10 лет, уступив в матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» со счётом 95:128.



Последний раз «Голден Стэйт» проигрывал на своей площадке с разницей 33 очка 28 ноября 2009 года во встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс». Из того состава сейчас за «Уорриорз» выступает только разыгрывающий Стивен Карри, для которого тот сезон стал дебютным в лиге. Тогда регулярный чемпионат-2009/10 команда под руководством Дона Нельсона завершила на 13-м месте в Западной конференции с соотношением побед и поражений 26-56.



На данный момент «Голден Стэйт» занимает 1-е место в Западной конференции с 44 выигранным матчами и 20 проигранными. При этом дома команда уступала 9 раз.

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