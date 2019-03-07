Джеймс вышел на 4-е место в списке лучших снайперов НБА, обойдя Джордана

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». После первой половины игры «озёрники» уступают со счётом 49:65.

Форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 17 очков и вышел на четвёртую строчку в списке лучших снайперов в истории НБА, обойдя результат Майкла Джордана (32 292 очка). Лидером является Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Также во встрече с «Денвером» на счету Джеймса 4 подбора, 3 результативные передачи, 1 перехват и 2 потери за 14.55 на паркете. Средние показатели Леброна за игру составляют 27,0 очка, 8,7 подбора и 8,0 передачи.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 30-34. Команда Леброна лишь раз выиграла в шести последних встречах.

Джеймс является трёхкратным чемпионом НБА.