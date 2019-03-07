В «Голден Стэйт» обеспокоены, что Дюрант демонстрирует намерение сменить клуб

Некоторые представители «Голден Стэйт Уорриорз» всерьёз обеспокоены поведением форварда команды Кевина Дюранта, которое, по их мнению, свидетельствует о его намерении уйти из клуба, сообщает Yahoo Sports.

Контракт Дюранта с «Уорриорз» рассчитан до 30 июня. Звёздный форвард может продлить сотрудничество с командой из Окленда ещё на один сезон, однако ранее он сообщил, что предстоящим летом намерен заключить долгосрочное соглашение.

По информации СМИ, Кевин рассмотрит вариант с продолжением карьеры в «Нью-Йорк Никс», где он может объединиться с разыгрывающим «Бостон Селтикс» Кайри Ирвингом.

В нынешнем сезоне Дюрант набирает 27,5 очка, собирает 6,8 подбора, отдаёт 5,7 передачи, а также совершает 1,2 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,5 минуты в среднем за игру.